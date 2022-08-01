Южноуральский некрополь получит статус объекта культурного наследия РФ

В Челябинской области завершены раскопки актюбинского некрополя.

Актюба (в переводе с башкирского – «белый холм») – это сопка в Красноармейском районе рядом с Актюбинским озером. Это самое высокое место в округе. Сопка никогда не зарастала лесом и видна издалека.

По мнению ученых Южно-Уральского государственного университета, несколько лет ведущих раскопки в этом месте, с древности, по крайней мере, с I тысячелетия до новой эры, сопка Актюба была местом погребения умерших, причем не рядового ранга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, погребений в районе Актюбы множество: только к раннему железному веку относится пять курганов но они полностью распаханы, поскольку кругом сельхозугодья. Здесь же обнаружены погребения раннего средневековья, по крайней мерее VIII -X веков н.э. И есть самые поздние погребения – ориентировочно XIV – XVI века. То есть, холм использовался в качестве погоста на протяжении практически трех тысячелетий.

«В прошлом году, когда мы раскапывали этот могильник, было выявлено два слоя захоронений – ранний железный век и ранее средневековье, – рассказал руководитель археологической экспедиции, доктор исторических наук, директор Научно-образовательного центра евразийских исследований, профессор ЮУрГУ Александр Таиров. – В этом году мы обнаружили погребение позднего средневековья. В целом, материалы, которые были найдены в этом археологическом сезоне, подтверждают и дополняют выводы, сделанные в прошлом году.

Так, в частности, мы собрали недостающие фрагменты обнаруженной ранее конской сбруи мадьярского периода. Она имеет непосредственное отношение к протовенграм. Нашли ряд предметов, в том числе серебряную сердцевидную бляшку, которая некогда украшала сбрую. Раскопали курган раннего железного века с мощным прокалом, образовавшимся в результате сгорания деревянной конструкции. Обнаружили большое количество бронзовых наконечников стрел, железный колчанный крюк, фрагмент ножа…

К сожалению, курган был ограблен в древности, многократно распахивался. Поэтому большего не ожидали, результатом довольны. Собрали достаточно материалов для исследований, в том числе сожженные кости животных и человека».

По словам Таирова, в некрополе есть еще материалы VIII века новой эры. Это как раз период начала формирования условий для возникновения протовенгров. Параллельно ученые ЮУрГУ под руководством Сергея Боталова вели раскопки на могильнике Уелги. Там выделяется три основных компонента: наследие сарматов, угорцев и древних тюрков, связанных с приходом групп населения с Алтая. На Актюбе же пока раскопали исключительно венгерский комплекс, но сформировавшийся и очень яркий.

«Если открыть любой каталог артефактов древних венгров, увидим там такие же вещи, что были найдены нашими учеными. Но как формировался это комплекс и почему именно здесь, на Южном Урале? Ответить на эти вопросы, возможно, позволят результаты следующих раскопок, которые запланированы на осень этого года», – отмечают в ЮУрГУ.

Могильнику Актюбе будет присвоен особый статус. Ученые Южно-Уральского государственного университета представили все необходимые документы для включения некрополя в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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