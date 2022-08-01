Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области вернулась к апрельским значениям: за минувшие сутки зафиксировано 188 новых случаев, накануне – 217.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле был зарегистрирован суточный минимум выявляемости за последний год – 85 заболевших (предыдущий минимальный показатель – 84 отмечался 7 июня 2021 года). С 14 июля заболеваемость снова пошла в рост. И за минувший месяц в регионе было выявлено 3 тысячи 749 инфицированных, что на 42% больше июньского уровня.

Исходя из данных южноуральского минздрава, в течение июня от коронавируса скончались 55 человек. Это на 30% меньше, чем в июне.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 338 тысяч 486 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 7 тысяч 826 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»