На Урале малышка упала с 5 этажа

В Челябинской области маленькая девочка погибла, упав с 5 этажа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Полуторагодовалая малышка осталась одна в комнате с открытым окном.
Как она забралась на подоконник, пока не ясно. Девочка выпала из окна и разбилась насмерть. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.
Верхнеуральск, Павел Зварзин
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