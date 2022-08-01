На Урале малышка упала с 5 этажа

В Челябинской области маленькая девочка погибла, упав с 5 этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в поселке Межозерный Верхнеуральского района. Полуторагодовалая малышка осталась одна в комнате с открытым окном.

Как она забралась на подоконник, пока не ясно. Девочка выпала из окна и разбилась насмерть. В отношении родителей возбуждено уголовное дело.

Верхнеуральск, Павел Зварзин

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