Новая напасть: ограждения новых набережных в Челябинске начали захламлять замками

В Челябинске появилась новая напасть: на ограждении новой набережной реки Миасс молодожены начали вешать замки с цепями. Традиция старая и понятная, но город не украшающая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», раньше замки вешали на фигурных решетках Троицкого моста, что создавало дополнительный визуальный шум и ощущение захламленности. Теперь замки и цепи начали появляться на трубчатых перилах ограждения новой набережной.

«Администрация города просит воздержаться от порчи ограждения, предупреждаем, что замки и цепи будут срезаться, – заявили в мэрии. – В Челябинске есть другие места, где можно разместить подобный замок – «Сфера любви» и мостик в ЦПКиО им. Гагарина».

Челябинск, Павел Зварзин

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