Челябинская область может похвастаться самым дешевым в России бензином, но не его доступностью

Челябинская область может похвастаться самым дешевым в России бензином, но по его доступности уступает всем соседям по УрФО, за исключение курганцев, несмотря на то, что стоимость топлива у них выше.

Рейтинг регионов по доступности бензина составили эксперты по заказу РИА «Новости».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основе составленного рейтинга лежит объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов, наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92. Количество литров топлива, доступное для покупки на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с мая 2021 года по апрель 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2022 года.

В течение первого месяца текущего лета, средние цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,48 рубля до 61,6 рубля за литр при общероссийском уровне 47,17 рублей.

«При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе», – отмечают эксперты.

Например, в Челябинской области зафиксирована самая низка цена – 43 рубля 48 копеек за литр, однако по доступности топлива регион оказался только на 29 месте, так как на среднюю зарплату можно купить всего 912 литров. Для сравнения: в соседней Свердловской области этот показатель равен 941 литру, хотя цена бензина там выше на 7%.

Тюменцы при стоимости топлива выше 46 рублей могут купить 1 тысячу 81 литр. А лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где бензин за полгода подешевел более чем на 10% – до 43 рублей 90 копеек, и на месячную зарплату можно приобрести 2 тысячи 380 литров.

Челябинск, Павел Зварзин

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