На Урале двое мужчин изнасиловали 13-летнюю девочку

В Верхнем Уфалее двое мужчин изнасиловали 13-летнюю девочку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено на улице Фокина – это частный сектор в центральной части города.
Насильники установлены – местные жители 35 и 37 лет, имеющие непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений. Они пытались сбежать, пишет «Лента.ru», но их задержали и отправили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» (ч. 4 ст. 131 УК РФ).
Верхний Уфалей, Павел Зварзин
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