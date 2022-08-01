На улицы Челябинска возвращаются трамваи в сцепке

На улицы Челябинска снова возвращаются трамваи в сцепке.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта и дорожного строительства региона, с 1 августа в будни будет работать 14 сцепных систем: 12 на маршруте № 2 и 2 на маршруте № 15. В выходные дни 2 состава работают на маршруте №16.

Пока в сцепке ходят только старые трамваи 71-605 (КТМ). В перспективе планируется собирать составы из полунизкопольных (модель 71-623) и низкопольных вагонов (модель 71-628. Сейчас в городе 5 низокопольных вагонов, и их уже начали обкатывать в сцепке.

Всего в Челябинск должно появиться 30 таких трамваев.

«Составы из новых современных трамваев позволяют в час-пик без давки и с комфортом передвигаться в миллионном городе», – отмечают в ведомстве.

Челябинск, Софья Артемьева

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