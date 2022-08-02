2 августа ожидаются следующие события – Челябинск

02.08.2022, вторник
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10:20 Челябинск – Торжественное открытие второй «Университетской смены» для детей из Донецкой народной республики (Сбор аккредитованных СМИ в 10:20 в фойе главного корпуса ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69)
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10:50 Челябинск – Выездное совещание по вопросам содержания и благоустройства подземных пешеходных переходов с участием главы Челябинска Натальи Котова (отьезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Закладка Сквера доноров (Челябинская областная клиническая больница, сбор у поликлиники)
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11:00 Челябинск – Благотворительная экологическая акция – сбор вторсырья в помощь животным: принимаются любые виды бумажной продукции (ул. Кожзаводская, 100/3)
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15:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «По улице Сибирской»: рассказ об историческом центре города (встреча возле памятника М.И. Глинке, пл. Ярославского, 1)
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17:00 Челябинск – Просмотр фильма «Собачье сердце» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 2-ой этаж, отдел литературы по искусству)
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17:30 Челябинск – Заседание ораторского клуба. Ведущий – актер и тренер-речевик Алексей Урбанович (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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