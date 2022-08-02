Южноуральского следователя подозревают в совершении должностного преступления

В Челябинской области бывший сотрудник полиции подозревается в совершении должностного преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Аргаяшскому району.

По версии следствия, в 2021 году тогда еще сотрудник полиции выманил у жителя Аргаяшского района более 150 тысяч рублей, пообещав предотвратить проведение в отношении него проверки. Его действия квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Павел Зварзин

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