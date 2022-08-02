Расширение улицы Худякова в Челябинске может вылиться в очередной скандал: подрядчик собирается снести больше деревьев, чем было заявлено. А кто будет компенсировать уничтоженные деревья, неизвестно.

Как уже сообщал «Новый День», городские власти с подачи застройщиков новых микрорайнов решили расширить дорогу, ведущую из центра через плотину к поселкам на западном берегу Шершневского водохранилища. Чиновники уверены, что таким образом они справятся с проблемой пробок.

Несмотря на критику экспертов и возмущение горожан, работа уже началась. При этом, техническое задание предусматривало снос 22 деревьев, половина из которых – погибшие, заявляли тогда в мэрии.

Сегодня утром подрядчик 22 дерева снес – все они, по его словам, были здоровыми. И собирается рубить дальше, уверяя, что четко следует техзаданию:

«Утром были снесены 22 живых дерева. На них есть акт, разрешение на вырубку, подтвержденное экологами, – цитирует 74.ru пресс-службу «Урал-Сервис-Групп». – В планах еще порядка 40 мертвых деревьев в соответствии с контрактом. Впоследствии будет произведена компенсационная высадка». В мэрии настаивают: снесут только 22 дерева.

Читайте «Новый День Челябинск» в telegram

Открываем контракт, подписанный 25 июля текущего года, и видим пункт 6.5.3. «Подрядчик обязан»: «… произвести обследование зеленых насаждений, подлежащих к сносу, с последующим составлением акта, получить разрешение на снос зеленых насаждений в соответствии с Постановлением Администрации города Челябинска от 03.05.2018 №180-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений», решения Челябинской городской Думы от 26.04.2022 № 28/16, от 31.08.2021 № 21/29, а также произвести компенсацию за снос зеленых насаждений в денежной форме в Управление экологии и природопользования Администрации г. Челябинска».

25 июля – это понедельник минувшей недели. Получается, что подрядчик умудрился за 5 рабочих дней и обследование зеленых насаждений провести, и акт составить, и разрешение на снос получить. Просто волшебная скорость. Но на самом деле все еще фантастичнее – все вышеупомянутые задачи подрядчик решил за 2 неполных дня: разрешение на снос 22 деревьев было выдано уже 27 июля. Впрочем, судя по тому, что к разрешению приложен акт от 21 марта 2022 года, никаких обследований ни «Урал-Сервис-Групп», никто другой не проводил.

Кстати, среди пущенных «под нож» деревьев не было ни одного мертвого. Согласно выданному мэрией разрешению, снести должны были 9 здоровых деревьев, 11 ослабленных и 2 угнетенных.

Смотрим приложение к техзаданию: там тоже указано 22 дерева – 9 хвойных и 13 лиственных пород.

О каких «40 мертвых деревьях в соответствии с контрактом» толкует подрядчик, совершенно не понятно. Как не ясно и о какой компенсационной высадке говорят в «Урал-Сервис-Групп». Дело в том, что контракт такую высадку не предусматривает. В документе речь идет о денежной компенсации.

«Новый День» направил запрос в мэрию с просьбой прояснить ситуацию.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»