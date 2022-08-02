Челябинск оказался в числе аутсайдеров по качеству жизни

Челябинск оказался в числе аутсайдеров рейтинга крупных городов России по качеству жизни. Мониторинг населенных пунктов с числом жителей более 250 тысяч провел Финансовый университет при правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследовании приняли участие два южноуральских города – Магнитогорск и Челябинск.

Челябинск пропустил вперед 54 города, включая всех соседей по УрФО. Город может похвастаться низкой протестной активностью, спокойным эмоциональным фоном и качеством работы учреждений высшего и среднего образования. А еще дешевым жильем.

Однако к наиболее значимым факторам составители рейтинга отнесли уровень жизни, качество медицинского обслуживания и состояние экологии, а с этим в Челябинске не очень. Так, уровень жизни в городе оценен на 53 балла из 100, медобслуживание – на 55, а экология и вовсе на 46. Такую же оценку получила жилищно-коммунальная сфера.

Магнитогорск уступил областному центру только по уровню жизни (42 балла) и доступности жилья (61 балл), а по остальным статьям, включая экологию, оказался на том же уровне или ушел вперед.

В итоге Магнитка с общей суммой 67 баллов вошла в число 25 лидеров, заняв в этой группе последнюю строчку. А Челябинск оказался среди 15 городов с наименьшим итоговым показателем: 4 города набрали равную с ним сумму, 9 – меньшую.

Челябинск, Софья Артемьева

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