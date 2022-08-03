3 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области «Роль религиозных и общественных организаций в противодействии экстремизму и терроризму через духовно-нравственное воспитание» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27а, 2-й этаж, ситуационный центр)