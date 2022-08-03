3 августа ожидаются следующие события – Челябинск

03.08.2022, среда
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10:00 Челябинск – Официальное открытие ежегодного окружного форума «Многонациональная Россия» (Челябинский государственный университет, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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11:00 Челябинск – Проверка контроля качества ремонта фасада Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки (пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная состоянию строительной отрасли в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)
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11:30 Челябинск – Открытая тренировка и пресс-конференция баскетбольного клуба «Славянка» (Центр олимпийской подготовки по шорт-треку, ул. Коммуны, 96, игровой зал)
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15:00 Челябинск – Посадка цветов и кустарников в рамках проекта «Цветущий город» (Литературный сквер Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Круглый стол Общественной палаты Челябинской области «Роль религиозных и общественных организаций в противодействии экстремизму и терроризму через духовно-нравственное воспитание» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27а, 2-й этаж, ситуационный центр)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Акварельный скетчинг» в рамках выставки Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (Музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс от студии исторических и шотландских танцев «Гаттака» (площадка у государственного музея истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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20:00 Челябинск – Танцевальный марафон школы танцев S'танция (государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, площадка «Открытый мир»)
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