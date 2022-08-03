В Челябинске эвакуировали районный суд

В Челябинске эвакуировали Советский районный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о том, что в здании на улице Елькина находится взрывное устройство, поступило сегодня примерно в 9:30. Всех сотрудников и посетителей тут попросили покинуть помещения.

На место выехали оперативные службы. Здание проверили: никаких опасных или подозрительных предметов не нашли.

Ведомство возобновило работу.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»