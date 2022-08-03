В Челябинске эвакуировали районный суд

В Челябинске эвакуировали Советский районный суд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о том, что в здании на улице Елькина находится взрывное устройство, поступило сегодня примерно в 9:30. Всех сотрудников и посетителей тут попросили покинуть помещения.
На место выехали оперативные службы. Здание проверили: никаких опасных или подозрительных предметов не нашли.
Ведомство возобновило работу.
Челябинск, Павел Зварзин
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