В отношении чиновников Увельского района возбуждено уголовное дело

В отношении сотрудников администрации Увельского района возбуждено уголовное дело.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при расселении аварийного жилья.
Конкретных подозреваемых пока нет. В администрации провели следственные действия и забрали документы, относящиеся к реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Увелка, Павел Зварзин
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