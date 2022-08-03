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Среда, 3 августа 2022, 09:11 мск

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В отношении чиновников Увельского района возбуждено уголовное дело

В отношении сотрудников администрации Увельского района возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при расселении аварийного жилья.

Конкретных подозреваемых пока нет. В администрации провели следственные действия и забрали документы, относящиеся к реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Увелка, Павел Зварзин

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