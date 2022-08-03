На Южный Урал возвращается жара: согласно предварительным прогнозам, первая треть последнего месяца лета будет более чем теплой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня дневные температуры не превысят +27 градусов Цельсия, но уже завтра устремятся к 30-градусной отметке. Осадков не ожидается.

Такая погода может продержаться неделю, а к следующему четвергу жара немного спадет, пройдут небольшие дожди.

Челябинск, Софья Артемьева

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