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Среда, 3 августа 2022, 11:07 мск

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На Южный Урал возвращается жара

На Южный Урал возвращается жара: согласно предварительным прогнозам, первая треть последнего месяца лета будет более чем теплой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня дневные температуры не превысят +27 градусов Цельсия, но уже завтра устремятся к 30-градусной отметке. Осадков не ожидается.

Такая погода может продержаться неделю, а к следующему четвергу жара немного спадет, пройдут небольшие дожди.

Челябинск, Софья Артемьева

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