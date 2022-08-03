Первому замминистра строительства Челябинской области не удалось выйти из-под стражи

Первому замминистра строительства Челябинской области Ивану Белавкину не удалось выйти из-под стражи.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 3 июня прошлого года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020 года по март 2021 года Белавкин получил взятку в 1 миллион 175 тысяч рублей от организации, выполнявшей капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.

В декабре расследование уголовного дела было завершено, сейчас идет судебное разбирательство. Все это время чиновник находится в СИЗО. 6 июля Центральный районный суд Челябинска продлили ему срок содержания под стражей до 10 октября 2022 года.

Защита обжаловала этот вердикт, попросив избрать в отношении Ивана Белавкина иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката подсудимого, оставил без изменения по существу постановление первой инстанции», – сообщили в пресс-службе суда.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»