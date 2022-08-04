4 августа ожидаются следующие события – Челябинск

17:00 Челябинск – Просмотр фильма «Человек с бульвара Капуцинов» в рамках проекта «10 фильмов, которые должен посмотреть каждый» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)