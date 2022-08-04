4 августа ожидаются следующие события – Челябинск

04.08.2022, четверг
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10:40 Челябинск – Праздничная программа и отправление нового электропоезда ЭП2Д сообщением Челябинск – Миасс (пригородный вокзал)
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15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Развитие дворовых видов спорта в Челябинске» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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17:00 Челябинск – Просмотр фильма «Человек с бульвара Капуцинов» в рамках проекта «10 фильмов, которые должен посмотреть каждый» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
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18:00 Челябинск – Презентация пилотного номера арт-журнала BLUR (арт-галерея LARISA DEPERSHMIDT, ул. Лесопарковая, 7г)
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