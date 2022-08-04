В Челябинской области растет число школьников, заболевших ковидом

В Челябинской области на фоне общего роста заболеваемости ковидом начало увеличиваться и число инфицированных школьников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение июля количество ежедневно выявляемых больных школьников колебалось в пределах 3 – 7, но 1 августа зарегистрировано 8, 2 августа – 9, 3 августа – 11 учащихся. Всех за минувшие сутки в регионы зафиксировали 234 заболевших, что на 13% больше показателя предыдущего дня.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 зараженного.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 339 тысяч 130 инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 829 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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