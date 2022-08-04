В одном из магазинов Челябинска устроили драку и погром

Челябинцы устроили драку и погром в продуктовом магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧОП «Витязь», инцидент произошел на улице Гагарина в Ленинском районе. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно, но спор двух мужчин в рубашках с тремя приверженцами спортивного стиля быстро перерос в потасовку.

Продавщица попыталась успокоить драчунов, но едва увернулась от молотящих друг друга мужчин, один из которых начал поливать оппонентов из газового баллончика.

Продавщица вызвала охрану.

Чуть не зашибли продавщицу в массовой драке. Вызов сотрудникам частной охраны поступил из магазина в Челябинске.

Приехавшие на вызов сотрудники ЧОП «Витязь» обнаружили разбитые витрины и усыпанный продуктами пол магазина. Дебоширы к тому времени разбежались. Но одного из них задержали и передали полиции.

Сейчас устанавливаются остальные участники драки и все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

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