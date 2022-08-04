Юная челябинка выпала из окна многоэтажки

В Челябинске из окна многоэтажки выпала девушка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Парковый-2 в одном из домов на улице Петра Столыпина.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как незадолго до падения девушка – на вид ей 18 -19 лет – вошла в подъезд с мужчиной. Ее состояние в этот момент сложно назвать нормальным: она шаталась, выглядела заторможенной, мужчина придерживал ее, чтобы она не упала.

Судя по всему, выпала она из окна подъезда, ориентировочна с 4 этажа. Девушка упала на козырек подъезда, осталась жива. Ее госпитализировали.

Мужчина, приведший ее в подъезд, сейчас объясняется с полицией.

Челябинск, Павел Зварзин

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