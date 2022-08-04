Сбежавшая невеста и вендетта: на Южном Урале разгорелись средневековые страсти

В Магнитогорске разгорелись средневековые страсти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с того, что родители молодой девушки сами выбрали ей жениха. Девушке жених претендент на руку и сердце не понравился, и она сбежала из-под венца с другим – с тем, кого любила.

Семья жениха восприняла этот как оскорбление. Отец обиженного парня явился к несостоявшимся родственникам выяснить отношения. И, как оказалось, прихватил с собой нож.

В итоге один раненный, один задержанный, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А девушка в свою семью вернулась = ее нашла полиция, после того как родители объявили дочь в розыск.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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