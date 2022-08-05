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Пятница, 5 августа 2022, 06:15 мск

Новости Челябинск

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5 августа ожидаются следующие события – Челябинск

05.08.2022, пятница

  • 14:00 Челябинск – Встречу с юристом, представителем Ассоциации юристов России по вопросам защиты социальных и жилищных прав граждан (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, центр правовой и деловой информации)

  • 19:00 Челябинск – Летний квартирник под открытым небом «Гарри Ананасов и друзья» (усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)

  • 19:00 Челябинск – STAND UP – открытый микрофон с комиками из Челябинска (кофейня CLOVER, пр. Ленина, 61)

  • 19:00 Челябинск – Вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA» (государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

  • 21:00 Челябинск – Просмотр фильма «Аванпост» (Арт-сквер Набережной реки Миасс)

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