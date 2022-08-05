5 августа ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Встречу с юристом, представителем Ассоциации юристов России по вопросам защиты социальных и жилищных прав граждан (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, центр правовой и деловой информации)