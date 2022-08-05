На трассе М-5 столкнулись три грузовика, один из них военный

На трассе М-5 «Урал» столкнулись три грузовика, один из них военный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло вечером 4 августа в районе Миасса у поворота на Нижний Атлян. Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно лишь, что одна из фур, участвовавших в столкновении, перевернулась, у второй повреждена часть кузова, а у военного «Урала» смят капот.

В ГИБДД Челябинской области уточнили, что пострадали два человека.

Челябинск, Павел Зварзн

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