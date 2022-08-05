ИКЕА ненадолго вернулась в Челябинск

Компания ИКЕА, объявившая тотальную распродажу 5 июля, расширяет географию доставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если до сих пор забрать купленные на сайте товары можно было только в городах присутствия – в магазине или пункте выдачи, то теперь компания готова доставлять покупки в еще 10 крупных городов, включая Челябинск.

Правда, проблем у покупателей от этого меньше не стало: заказ по-прежнему можно сделать только через электронную очередь на сайте. Причем, придется эту очередь караулить, не отходя от монитора.

«Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа, – предупреждает сайт. – Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь».

Напомним, несколько лет назад челябинцы могли заказывать товары из ИКЕА с доставкой на дом, правда, заказы почему-то возили не из соседнего Екатеринбурга, а из Новосибирска. Потом товар стали доставлять в пункт выдачи, расположенный на выезде из города – вопросы с доставкой на нужный адрес покупатели должны были решать самостоятельно.

Челябинск, Павел Зварзин

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