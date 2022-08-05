На Южном Урале в районе речного пляжа из трубы льются фекалии и мусор

Одну из рек Южного Урала превратили в зловонную лужу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разочарованием закончилась для жителей Юрюзани поездка на местную речку. Об этом они рассказали в паблике «Подслушано Юрюзань».

Вместо того чтобы искупаться, они вынуждены были наблюдать, как мимо моста проплывают фекалии, прокладки, салфетки и туалетная бумага. В шок поверг местных жителей и ужасный запах, сопровождавший малопривлекательную картину. Все это извергалось из расположенной поблизости трубы.

«Ничего нового, это уже не первый год там воняет, – рассказали южноуральцы в комментариях. – Очистные разрушены, насосы не работают, все самопроизвольно и течет».

В администрации Катав-Ивановского района возмущенным жителям сообщили, что ситуация связана с аварией в городской системе водоотведения. Устранить ее обещают до конца дня 5 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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