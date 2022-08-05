В Челябинской области не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

В Челябинской области впервые с декабря 2020 года за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. В остальном похвастаться нечем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувший день выявлено 252 вновь заболевших. Продолжается рост числа инфицированных среди школьников – в четверг зафиксировано 13 новых случаев.

Выросло и общее число больных: если в воскресенье их было менее 1700, то сейчас – более 1900.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 339 тысяч 382 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 7 тысяч 829 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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