В Челябинске вышли на линию новые трамваи

В Челябинске новые низкопольные трамваи вышли на линию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока с пассажирами работают лишь 2 вагона. Они ходят по маршруту №20 «ЧМК – Медгородок». Правда, у горожан сразу же появились вопросы: «Почему на табло стоит 3, а едет по 20-му маршруту?» «Ковер, постеленный на кресло водителя, – это фабричная опция?»

По поводу ковра высказали предположение, что кресло водителя сделано из кожзама, и сидеть на нем в такую жару некомфортно. Что же касается номера на табло, то к обеду обещали все настроить.

И действительно: во второй половине дня новые трамваи ходят по маршруту уже с правильными номерами. «Кондиционер работает, в салоне шикарно», – комментируют пассажиры.

Напомним, сейчас в городе проходят обкатку 5 низкопольных вагонов 71-628. До конца года в Челябинске должно появиться 30 таких трамваев.

Челябинск, Софья Артемьева

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