Большинство российских микробизнесов не хочет переходить на новый специальный налоговый режим

Большинство российских микробизнесов не планирует переходить на новый специальный налоговый режим – автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) с 1 января 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АУСН – это налоговый спецрежим для компаний и ИП с численностью сотрудников не более 15 человек и годовым доходом не более 120 млн рублей. С 1 июля 2022 года в режиме эксперимента действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 января 2023 года должен распространиться на всю страну.

Заявляется, что нововведения направлены на улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику. Предполагается, что плательщики АУСН смогут снизить непроизводственные издержки.

Однако опрос, проведенный «Актион Бухгалтерия», показывает, что 97% микропредприятий не спешат присоединиться к эксперименту (основная часть опрошенных работает в сферах торговли, услуг и строительства).

39% респондентов отметили, что налоговые ставки на АСУН на треть выше, чем на обычной УСН, поэтому переходить на новый режим им невыгодно.

Кроме того, предприниматели отмечают, что у них «нет доверия к ИФНС, там и так постоянные ошибки», АСУН – «сырая система». Кто-то не хочет терять контрагентов, работающих с НДС, кто-то намерен посмотреть, как будет действовать система, кого-то устраивает УСН.

Москва, Игорь Юров

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