6-8 августа ожидаются следующие события – Челябинск

06.08.2022, суббота
-
10:00 Челябинск – «Семья на китайском»: занятие по китайскому языку проведет Гузалия Сабирова, руководитель школы китайского языка «Бамбук» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
-
11:00 Челябинск – Благотворительная экологическая акция – Сбор вторсырья в помощь животным: принимаются любые виды бумажной продукции (ул. Кожзаводская, 100/3)
-
11:00 Челябинск – Танцевальная вечеринка «Танцующие семьи ВОРДИ» с участием людей с ограниченными возможностями (государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
-
12:00 Челябинск – Гаражная распродажа издательства «Самокат»: более сотни детских книг (усадьба Рябининых, ул. Каслинская, 137)
-
12:00 Челябинск – Развлекательная программа выходного дня: выступление иллюзиониста, творческий мастер-класс по созданию бумажных сувениров (Городской сад им. А.С. Пушкина)
-
15:00 Челябинск – Варганное чаепитие (творческое пространство «Шкаф», ул. К. Маркса, 70)
-
15:00 Челябинск – «Salut!»: встреча в разговорном французском клубе (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж, зал литературы по искусству)
-
17:00 Челябинск – Программа музыкантов клуба «Новосел» под управлением Юрия Коровина: выступление ВИА «Парус», сover-группы Prius-Trio и вокалиста Александра Налимова (Арт-сквер Набережной реки Миасс)
-
18:00 Челябинск – Ирландские танцы: вечеринка, мастер-классы, выступления танцоров школы «The Carey Academy» (государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
-
22:00 Челябинск – Показ картины «Гагарин: первый в космосе» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, летний театр)
08.08.2022, понедельник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube