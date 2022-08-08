Южноуральцу внесли приговор за секс с 13-летней девочкой

19-летний южноуралец получил срок за секс с 13-летней девочкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подростки начали общаться несколько лет назад, когда ему было 16, а ей 11 лет. Года через два влюбленные перешли от платонических отношений к сексуальным.

Известно об этом стало минувшей зимой. Парня задержали и возбудили уголовное дело. Сначала его обвиняли в изнасиловании, но выяснилось, что девочка понимала, чем занимается и делала это добровольно. Поэтому юношу судили за половое сношение – соответствующая статья УК РФ предусматривает более мягкое наказание, чем статья 131.

Суд приговорил парня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинск, Софья Артемьева

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