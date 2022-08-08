Бизнесмена отправили на принудительные работы за гибель работника во рву

Руководитель коммерческой организации осужден за гибель работника при выполнении работ в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнепышминский городской суд Свердловской области признал директора местного ООО «Фортуна» виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В суде установлено, что в октябре 2019 года фирма выполняла работу по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения в Южноуральске.
Директор приказал работникам приступить к выполнению работ на объекте, не дождавшись организационно-технической документации на строительное производство, предусматривающей выполнение требований законодательства по охране труда.
Выполняя работы, слесарь организации спустился в траншею. Ров был без откосов, а его вертикальные стенки оказались не закреплены. В результате грунт внезапно обвалился. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
Суд приговорил коммерсанта к 1 году 6 месяцам принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube