Челябинцев шокировали неадекват, швырявший ребенка в коляске, и реакция полиции

Жители Челябинска пожаловались полиции на мужчину, швырявшего ребенка в коляске. Полиция не отреагировала

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующую картину горожане наблюдали в районе железнодорожного вокзала в минувшее воскресенье, 7 августа. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Сегодня была свидетельницей вопиющего случая. Мужчина лет 30 в неадекватном алкогольном или наркотическом состоянии стоял возле офисного здания РЖД на улице Свободы. С ним был маленький ребенок в коляске, на которого он периодически орал, махал руками, швырял коляску», – сообщила одна из очевидцев.

Горожанка призналась, что сама вмешаться побоялась. Но попробовала сообщить о происходящем в полицию. Однако, дозвонившись, она была не менее шокирована тем, как к ее рассказу отнеслась дежурная. Женщине показалось, что взявшую трубку сотрудницу полиции больше интересуют контактные данные позвонившей, нежели судьба маленького ребенка, явно находившегося в опасности.

В итоге, пока горожанка называла свои имя, адрес и номер телефона, неадекват успел вызвать такси и уехать, затолкав с собой ребенка. «Я ей об этом сообщила, но дежурная не поинтересовалась даже номером машины такси», – возмутилась горожанка.

По словам женщины, она провела рядом с местом инцидента еще около 20 минут, но никто из полицейских там так и не появился.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по поручению начальника управления Михаила Скокова начата служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, не организовавших незамедлительное реагирование на сообщение челябинки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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