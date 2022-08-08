На Урале вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему ребенка

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему 13-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданин Таджикистана приехал на Южный Урале подзаработать. В ноябре прошлого года в микрорайоне Вишневая горка он встретил подростка, гулявшего с собакой. Мужчина затащил школьника в кусты и надругался.

Мальчик рассказал все родителям. Те вызвали полицию. Насильника задержали.

Сосновский райсуд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и приговорил к 6 годам колонии строго режима.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»