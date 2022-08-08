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Понедельник, 8 августа 2022, 17:24 мск

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На Урале вынесли приговор мужчине, растратившему деньги несовершеннолетней дочери

На Урале вынесли приговор мужчине, растратившему пособие несовершеннолетней дочери.

Как уже сообщал «Новый День», мать умерла в декабре 2019 года, когда девочке было всего 6 лет. Отец после похорон девочкой не интересовался, он все время жила со старшим братом. Молодой человек хотел оформить опеку над сестрой, так как без этого было весьма проблематично оформить ее в школу и решать другие вопросы, требующие присутствия законно представителя. Однако чиновники в опеке брату отказали, мотивируя это тем, что у ребенка есть отец.

Более того, мужчина, который буквально забыл о существовании дочери, исправно получал за нее пенсию по потере кормильца и другие положенные дочери выплаты. И все деньги оставлял себе.

В конце концов по факту хищения детских пособий возбудили уголовное дело. Отец сначала заявил, что потратил часть денег – 36 тысяч рублей – на ремонт машины, но потом обязательно их вернет, потом выдвинул новую версию – на эти средства он купил дочери одежду. Но девочка так и не получила ни одежды, ни денег.

Дело передали в суд, и вот вынесен приговор: мужчину признали виновным по статье «Растрата» и приговорили к 1 год и 4 месяцам лишения свободы условно. Кстати, от дочери он таки и не отказался, хотя по-прежнему с ней не видится: он просто передал девочку брату под временную опеку – пока ей не исполнится 10 лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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