Будет еще жарче: температура на Южном Урале продолжает повышаться

Лето не сдается: в ближайшие дни на Южном Урале будет еще жарче.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дневные температуры будут повышаться минимум до четверга: завтра в Челябинской области ожидается до +31, послезавтра – до +33, в четверг – до +34. При этом небольшие осадки возможны лишь 11 августа.
Дальнейшие прогнозы синоптиков расходятся: одни предсказывают в пятницу похолодание до +22, другие – всего лишь до +26.
Челябинск, Павел Зварзин
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