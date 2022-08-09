9 августа ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – «Тренировка с чемпионом» с участием рекордсменки Европы и мира по легкой атлетике, посла ГТО Евгении Зинуровой и президента федерации «Уралстронг – Силачи России» Дмитрия Кононца (памятник И.В. Курчатову)