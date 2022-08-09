9 августа ожидаются следующие события – Челябинск

09.08.2022, вторник
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11:00 Челябинск – И.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер подведет предварительные итоги приемной кампании и подпишет приказ о зачислении на бюджетную форму обучения (Южно-Уральский государственный университет, главный корпус, пр. Ленина, 76, ауд. 1007)
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12:00 Челябинск – «Большая редакция» с главой Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева (медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная конкурсу технологических и инновационных проектов в сфере металлургии SteelStart 2022 (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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17:00 Челябинск – Клуб «Музыкальный вторник» приглашает любителей «винила» на встречу «Бас – символ России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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18:30 Челябинск – «Тренировка с чемпионом» с участием рекордсменки Европы и мира по легкой атлетике, посла ГТО Евгении Зинуровой и президента федерации «Уралстронг – Силачи России» Дмитрия Кононца (памятник И.В. Курчатову)
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