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Понедельник, 8 августа 2022, 23:20 мск

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Завершены поиски 11-летнего челябинца, пропавшего из больницы

Поиски 11-летнего челябинца, сегодня днем пропавшего из больницы, завершены.

Как уже сообщал «Новый День», ребенок пришел в поликлинику с родителями. В какой-то момент взрослые отвлеклись, и ребенок исчез.

Мальчика нашли сотрудники ППС: на одной из улиц они заметили подростка, подходящего под описание разыскиваемого школьника. Мальчика доставили в отдел полиции Центрального района и вызвали туда его мать.

В УМВД по Челябинску уточнили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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