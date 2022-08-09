В Миассе школьник на самокате вылетел с тротуара под машину

В Миассе автомобиль сбил ребенка, вылетевшего на дорогу на самокате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в Миассе в понедельник, 8 августа. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, мальчик школьного возраста на самокате внезапно появился на дороге перед автомобилем. Водитель не успел среагировать и сбил ребенка. Юного миасца увезли в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают сотрудники ГИБДД.

В обсуждениях горожане не раз отметили, что дети на самокатах и велосипедах зачастую игнорируют правила дорожного движения, и родителям неплохо бы объяснить им: пересекать дорогу необходимо спешившись. Впрочем, по мнению других участников обсуждения, ПДД игнорируют и водители, которые просто не желают тормозить перед пешеходными переходами.

«Летом этого года в Миассе под колеса автомобилей регулярно попадают дети на самокатах и велосипедах, – отметили авторы паблика «Необычный инцидент Миасс». – Ребята нарушают правила дорожного движения, когда переезжают дорогу, не спешившись». Несоблюдение этого простейшего правила порой ведет к весьма печальным последствиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»