Накопления южноуральцев на банковских счетах превысили 500 миллиардов

Объем вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 5 процентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, по данным на 1 июля 2022 года, жители УрФО держат на депозитах и банковских счетах (за исключением эскроу) 2,3 триллиона рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года сумма вкладов увеличилась более чем на 50 миллиардов рублей. В среднем на каждого жителя федерального округа приходится порядка 190 тысяч рублей банковских накоплений.

С начала года динамика вкладов была неравномерной. После сокращения объемов депозитов в феврале-марте в апреле в большинстве регионов УрФО наметился их рост. Главным стимулом для этого стало повышение банковских ставок вслед за ключевой.

«При волатильности на фондовом и валютном рынках жители выбирают вклады как привычный и безопасный способ хранения сбережений. Также рост банковских счетов частично объясняется увеличением социальных выплат – на детей с 1 мая, индексацией пенсий неработающим пенсионерам и уве­личением размера прочих выплат после повышения МРОТ», – пояснил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Беляев.

По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область – 828 миллиардов рублей, далее следуют Челябинская область – 516 миллиардов и ХМАО-Югра – 429 миллиардов рублей. Наибольший прирост накоплений – на 8% за год – отмечен в Курганской области. В среднем на 6-7% увеличился объем вкладов свердловчан, ямальцев и тюменцев. На 5% выросла сумма накоплений южноуральцев. В ХМАО-Югре за год объем депозитов сократился почти на 11%.

Большую часть сбережений – 90% – жители округа хранят в рублях. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма вкладов в иностранной валюте уменьшилась на 40%, обновив исторический минимум с конца 2014 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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