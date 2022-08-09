Дым югорских пожаров охватил девять районов Южного Урала

Дым от пожаров в ХМАО продолжает распространяться по территории Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на территории 9 муниципальных образований региона (Кунашакский, Сосновский, Еткульский, Еманжелинский, Чесменский, Варненский, Карталинский районы, Челябинск и Копейск) наблюдается задымленность в результате природных пожаров в Ханты- Мансийском автономном округе. В Челябинской области действующих пожаров нет.

«Ситуацию ухудшает антициклон, который ослабил ветер. В ближайшие дни ситуация кардинально не изменится – согласно прогнозу Гидрометцентра, в Челябинской области до 10 августа ожидается слабый ветер скоростью 1-3 метра в секунду преимущественно северного, северо-восточного направления», – отметили представители экстренного ведомства.

Для мониторинга обстановки и проведения заборов проб окружающего воздуха организована работа трех передвижных лабораторий от областного управления Росприроднадзора, министерства экологии Челябинской области, а также Специализированной пожарно-спасательной части. Постоянный мониторинг проводится на 26 стационарных постах взятия проб атмосферного воздуха.

По состоянию на 20 часов 8 августа превышения ПДК не зафиксировано.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»