Прокуратура недовольна приговором подельнику экс-мэра Челябинска

В Челябинске прокуратура обжаловала приговор бывшему высокопоставленному чиновнику.

Как уже сообщал «Новый День», 1 августа текущего года Центральный районный суд Челябинска признал бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова виновным в получении взятки.

Напомним, Евгения Пашкова задержали 11 декабря 2019 года вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. По версии следствия, в 2015-2019 годах чиновники получили взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Тефтелев признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года. В июне этого года суд смягчил наказание, и оставшийся срок экс-мэр проведет в колонии-поселении (до этого он находился в СИЗО).

Пашков настаивал на невиновности. 21 апреля 2021 года бывшего высокопоставленного чиновника виновным в получении взяток, приговорив его к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на 5 лет.

Однако 6 сентября Челябинский областной суд отменил обвинительный приговор. Сочтя, что первая инстанция при вынесении приговора допустила существенные нарушения уголовно-процессуального кодекса, он вернул дело в районный суд для повторного рассмотрения.

1 августа Центральный районный суд вынес новый приговор экс-чиновнику. Впрочем, он оказался аналогичен прежнему: 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства 1 миллиона 250 тысяч рублей, полученных в качестве взятки.

Однако государственное обвинение это не удовлетворило, и прокуратура обжаловала приговор.

«Гособвинение полагает, что назначенное наказание в виде 8 лет лишения свободы, которое соответствует минимальному пределу санкции статьи (от 8 до 15 лет), а также неприменение дополнительного наказания в виде штрафа судом при вынесении приговора ничем не мотивировано, – отметили в пресс-службе надзорного ведомства. – По мнению прокуратуры, суд неправильно применил уголовный закон и назначил чрезмерно мягкое наказание».

Обжалуя приговор, сторона обвинения настаивает на отмене приговора, назначении большего срока наказания в виде лишения свободы, применении дополнительного наказания в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть 75 миллионов рублей, а также лишении экс-чиновника права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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