Врачей обвиняют в смерти 23-летнего южноуральца

В Челябинской области родственники обвинили медиков в смерти 23-летнего парня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой южноуралец скончался в понедельник, 8 августа, в больнице Еманжелинска. Родственники молодого человека намерены обратиться в СКР и прокуратуру с требованием проверить обстоятельства его смерти. Они не исключают, что ответственность за это может лежать на медиках.

По словам двоюродной сестры еманжелинца, он почувствовал недомогание 13 июля. У парня поднялась температура, на следующий день к нему домой пришел врач и открыл больничный. Через неделю южноуральца положили в инфекционное отделение местной больницы.

В лечебном учреждении температуру удалось, наконец, сбить, и молодого человека выписали. При выписке посоветовали сделать УЗИ сердца и обратиться к терапевту 1 августа, объяснив это подозрением на острый эндокардит. По итогам платного УЗИ выяснилось, что у парня один сердечный клапан разрушен, со вторым – тоже проблемы. С результатами он пришел в поликлинику, как и рекомендовали, 1 августа. Но талончик в поликлинике ему дали только на 4 августа, заявив, что ситуация не экстренная.

4 августа молодого человека направили на прием к заведующей терапевтическим отделением, откуда отправили в больницу.

«Его положили только после того, как подняли скандал, – цитирует 74.ru родственницу молодого человека. – Но в стационаре ему капельницы ставили, говорили, что это все лечится медикаментозно, и что все лечение он получает в полном объеме. Мы стали просить направление в Челябинск, потому что к нему даже кардиолога не пригласили. Ему становилось хуже, у него была одышка, кожа стала непонятного серого цвета, он стал плохо говорить, не вставал уже. В понедельник брата перевели в реанимацию, а уже после обеда сообщили, что он умер».

Родственники уверены, что причиной гибели южноуральца стала халатность медиков. Ведь в течение недели после того, как выяснилось, что у него проблемы с сердцем, врачи почти ничего не предприняли. Теперь семья ждет свидетельства о смерти, чтобы обратиться в СКР и прокуратуру.

В лечебном учреждении настаивают, что всю необходимую медицинскую помощь молодому пациенту оказывали. Была запланирована и отправка его в Челябинск.

В министерстве здравоохранения Челябинской области уже заявили, что по факту смерти еманжелинца в больнице будет проведена проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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