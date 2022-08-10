10 августа ожидаются следующие события – Челябинск

10.08.2022, среда
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09:30 Челябинск – Медики расскажут журналистам о «травмах ныряльщика» и их последствиях (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70, корп. 3)
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная старту региональной выставки «Агро 2022» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Архитектура Челябинска: вчера, сегодня, завтра (Кировка, у памятника добровольцам-танкистам)
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14:00 Челябинск – Круглый стол с участием президента Союза тхэквондо России Анатолия Терехова в рамках тренерского семинара УрФО по тхэквондо в разделе керуги (отель «Малахит», ул. Труда, 153, Золотой зал)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена)
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17:30 Челябинск – Открытая тренировка баскетбольной команды «Славянка» (БК «Челбаскет») (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс по рисунку в смешанной технике в рамках выставки художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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