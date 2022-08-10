В Челябинске по двору одного из многоэтажных домов бегал мужчина с ножом

В Челябинске по двору одного из многоэтажных домов на Университетской набережной бегал мужчина с ножом. Жильцы вызвали полицию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», приехавшие на вызов стражи порядка заковали дебошира в наручники. Поскольку задержанный вел себя неадекватно, вызвали медиков.
Когда подъехала бригада, оказалось, что снять наручники невозможно – у них заклинил механизм. Пришлось вызывать спасателей. Те освободили мужчину от оков с помощью слесарного инструмента.
Поскольку задержанный страдает психическим заболеванием, его госпитализировали в специализированное отделение.
Челябинск, Павел Зварзин
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