Челябинцам предложили сообщить, где нет проездных и транспортных карт

В миндортрансе Челябинской области прокомментировали ситуацию с проездными и транспортными картами.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром вступили в действие новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Тем, кто ездит много, дешевле всего получается пользоваться проездными – они теперь стоят всего 1 тысячу 100 рублей на месяц на все виды транспорта. Для пользующихся транспортом не так часто удобнее использовать транспортную карту-кошелек: за 25 рублей можно не только совершить поездку в одном направлении, но и в течение часа сделать пересадку.

Однако челябинцы с утра начали жаловаться, что купить проездные и карты невозможно ни у кондукторов, ни в депо.

«По информации администрации города кондукторам ГЭТ с утра выданы 1 тысяча транспортных карт и 1 тысяча проездных. С самого утра вопрос взят руководителями транспортных предприятий на контроль. Если проездные закончились, в обеденную пересменку должны пополнить», – сообщили в миндортрансе и попросили сообщать номера кузова транспорта, где нет транспортных карт или проездных, в Чате транспорта Челябинской агломерации (telegram).

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»