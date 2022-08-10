В Челябинске заключили очередной договор о комплексном развитии жилой застройки – на этот раз в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, аукцион состоялся 27 июля текущего года. Первоначальная цена контракта составляла 4 млн 862 тыс рублей. Участие в торгах приняли две компании: челябинское ООО «НИКС» и магнитогорское ООО СЗ «ТрестЮг». Последнее имеет уставной капитал в 10 тысяч рублей. поставлено на налоговый учет 28 августа 2021 года и учреждено компанией «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого.

Оно и стало победителем конкурса, предложив за право заключения договора 6 млн 457 тыс 988 рублей 5 копеек.

Контракт подписан 9 августа. Комплексное развитие будет осуществляться на территории площадью 12,24 га в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской. Сейчас там расположено 17 многоквартирных домов общей площадью 10,6 тысяч квадратных метров. Из них 6 домов аварийных, а остальные имеют износ более 55%.

В течение 7 лет там должно быть построено около 134 тысяч «квадратов» жилого фонда, школы и детские сады. «Данные показатели будут уточнены в рамках разработки документации по планировке территории, которая, согласно договору, будет разработана победителем аукциона», – сообщили в мэрии.

Челябинск, Софья Артемьева

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