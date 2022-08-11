11 августа ожидаются следующие события – Челябинск

11.08.2022, четверг
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10:00 Челябинск – Открытие мурала, посвященного герою СВО, летчику Александру Подшивалову (Свердловский пр., 58)
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12:00 Челябинск – Открытие мурала с изображением героя СВО, танкиста Константина Глушкова (Комсомольский пр., 9)
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12:00 Челябинск – Круглый стол «Строительный рынок Челябинской области в 2022 году: проблемы и новые возможности» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)
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13:00 Челябинск – Церемония вручения ведомственных наград и наград Челябинской области наиболее отличившимся работникам строительной отрасли региона с участием губернаторв Алексея Текслера (резиденция губернатора, Цвиллинга, 27)
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15:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда)
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18:00 Челябинск – Экскурсия по благоустройству сквера возле ДК Станкомаш в Ленинском районе Челябинска (встреча у главного входа в ДК Станкомаш на Тухачевского, 3)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс по технике живописи декоративной штукатуркой (фактурной картине) в рамках выставки художника-шестидесятника Вадима Шмыгина «От реальности к символу» (музей изобразительных искусств, зал Александрова, пл. Революции, 1)
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