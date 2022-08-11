«Трактор» одержал еще одну победу в играх Мемориала Ромазана

Хоккейный клуб «Трактор» одержал еще одну победу в играх Мемориала Ромазана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», традиционный предсезонный турнир «черно-белые» начали весьма удачно: в первый день обыграли «Металлург» (4:1), во второй – «Автомобилист».

Вчерашняя встреча закончилась со счетом 4:2. Первую шайбу на десятой минуте забросил Александр Шепелев, на двадцатой минуте отличился Сергей Телегин, затем с разницей в десять минут ворота соперника успешно атаковали Тему Пулккинен и Кирилл Капустин.

«Автомобилист» ответил двумя голами: на 14 минуте гол челябинцам забил Егор Баранов, на тридцать третьей – Владимир Кузнецов.

12 августа «Трактор» встретится с хабаровским «Амуром».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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