Байкал стал вдвое доступнее для мобильной связи

Южноуральцы смогут пользоваться интернетом на Байкале в 2 раза быстрее.

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 миллиона туристов. В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости интернета. Ранее в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 4 раза.

Жители Челябинской области также стали чаще приезжать к самому глубокому озеру планеты. В этом сезоне на Байкале отдохнуло в 3 раза больше южноуральцев, чем двумя годами ранее. Мобильный трафик путешественников из региона вырос в 2,2 раза. Среднестатистический житель области использует около 600 МБ за поездку – этого достаточно, чтобы выложить более 200 фотографий с видами озера в соцсетях.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», – комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 миллиона человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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