На Южном Урале топ-менеджеры начали массово искать новую работу

Южноуральские топ-менеджеры начали массово искать новую работу – по данным сервиса «Зарплата.ру» количество резюме от управенцев высшего звена в июле по отношению к июню выросло на 60%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гораздо чаще стали искать работу представители IT-отрасли и транспортной сферы.

При этом среднее число предложений работы снизилось на 20%. Почтив полтора раза сократилось количества вакансий для маркетологов и пиарщиков, на четверть – для студентов и молодых специалистов, значительное сокращение отмечено в торговом секторе и для рабочего персонала.

А вот число вакансий для чиновников в Челябинской области минувшем месяце выросло на 18%, в банковском секторе – на 8%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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